Adani sul Napoli dopo il pareggio con la Lazio: «Adesso non c’è niente di buono»

Lele Adani ha espresso un giudizio netto sul Napoli nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2, intervenendo dopo il pareggio degli azzurri contro la Lazio e contraddicendo apertamente la lettura di Massimiliano Allegri, che aveva parlato di «bella partita».

Dov’è stata la bella partita? C’è stata una bella reazione per 20 minuti. Nel primo tempo il Napoli poteva prendere sei gol in casa dalla Lazio. Giusti i fischi del Maradona, ma dov’è la continuità? Dov’è la ripresa? Dov’è il carattere?

Così Adani sulla prestazione della squadra, prima di spostare l’attenzione su quello che ha definito un clima di tensione tra i calciatori.

È una cosa incredibile che vede chi guarda attentamente. Ora i giocatori del Napoli si mandano a quel paese uno con l’altro sempre. Lang con Hojlund, Beukema con Hojlund, De Bruyne con Lucca, l’abbiamo visto in Champions League.

Sul comportamento dei giocatori fuori dal campo, Adani ha aggiunto:

Vengono a fare interviste, ognuno dice una cosa che scredita, secondo me, l’armonia del gruppo. Si erge a giudice accusando altri. Storia, non è invenzione, questo è quello che è accaduto, inventando colpe o accusando altri di parlare poco e parlare male.

La conclusione del suo intervento è stata senza appello: