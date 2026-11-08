Messaggio di Allegri dopo Napoli-Lazio: l’intervista a DAZN è imperdibile!

Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Lazio, rivolgendo un messaggio diretto ai tifosi e tracciando un bilancio del momento della squadra.
Oggi sono stati molto bravi, sono stati vicini alla squadra. Una cosa che posso dire a loro è solamente che quello che la squadra ha da dare, sia a livello tecnico che a livello fisico, lo dà. Poi potremo sbagliare, ci sono momenti di difficoltà, questa sosta servirà per recuperare energie. Sono fiducioso perché conosco il gruppo di ragazzi e con ordine sicuramente risaliremo la classifica.
L’allenatore ha poi fatto riferimento alla propria esperienza nelle fasi difficili di una stagione.
Fortunatamente di questi periodi ne ho passati pochi. Quando li ho passati, di solito, quando si è nel mare con la tempesta in qualche modo la barca l’ho portata in porto. Speriamo di riuscirci anche quest’anno, posso dire che a livello di professionalità e serietà il gruppo di lavoro lo sta facendo nel migliore dei modi. E c’è anche bisogno di supporto in confronto dei ragazzi che ne hanno bisogno.