Messaggio di Allegri dopo Napoli-Lazio: l’intervista a DAZN è imperdibile!

Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Lazio, rivolgendo un messaggio diretto ai tifosi e tracciando un bilancio del momento della squadra.

Oggi sono stati molto bravi, sono stati vicini alla squadra. Una cosa che posso dire a loro è solamente che quello che la squadra ha da dare, sia a livello tecnico che a livello fisico, lo dà. Poi potremo sbagliare, ci sono momenti di difficoltà, questa sosta servirà per recuperare energie. Sono fiducioso perché conosco il gruppo di ragazzi e con ordine sicuramente risaliremo la classifica.