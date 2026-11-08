Ancora tensioni tra i tifosi e Lang: cori shock contro l’olandese dopo Napoli-Lazio, cos’è successo

Al termine della partita, Noa Lang ha tentato di raggiungere direttamente gli spogliatoi, saltando il consueto giro di ringraziamenti alle due curve del Maradona. Lo staff di Allegri è intervenuto per riportarlo sul terreno di gioco insieme al resto della squadra.

Riaggregato ai compagni, l’olandese ha comunque partecipato per qualche minuto al saluto ai tifosi, salvo poi staccarsi per primo e avviarsi verso gli spogliatoi. Il gesto non è passato inosservato sugli spalti: la reazione del pubblico presente al Maradona è stata immediata e dura.

Dai settori dello stadio sono partiti cori pesanti nei confronti del numero 70 azzurro, tra cui l’insulto diretto: «via da Napoli, figlio di pu***na».