“Nessuno escluso”, il gesto di Max Allegri per uscire dalla crisi: avete saputo?

Il Napoli attraversa un momento difficile e il tecnico Max Allegri ha scelto di affrontarlo puntando sulla coesione del gruppo: secondo quanto riportato da Il Mattino, in ritiro ha deciso di portare tutti i calciatori, compresi i dieci infortunati che al momento non possono scendere in campo.

Sempre secondo il quotidiano, per uscire dalla situazione attuale Allegri fa leva in particolare sui propri capitani. Giovanni Di Lorenzo ha già avuto un ruolo di primo piano: il difensore ha rappresentato la squadra in un colloquio iniziale con il direttore sportivo, il presidente e l’allenatore.