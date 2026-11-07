Gazzetta: “La rivoluzione partirà già da gennaio”, la possibile sorpresa tra gli addii e tutti i nomi in entrata

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe affrontare già nella sessione di mercato invernale una serie di movimenti significativi, sia in uscita che in entrata.

Tra i nomi che potrebbero lasciare il club a gennaio, il quotidiano cita Frank Anguissa insieme a Lorenzo Lucca e Noa Lang. Il giornale pone inoltre l’attenzione su Amir Rrahmani, con una riflessione legata all’età e alle condizioni fisiche del difensore kosovaro.

Con qualche acciacco ha dovuto conviverci, pare in fase calante. Resta un riferimento ma che domande costringe a porsele, ed è lecito farlo per chi avrà 33 anni a febbraio.