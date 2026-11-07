Il Tifo Organizzato attacca ancora De Laurentiis: a Napoli spunta lo striscione (FOTO)

Il tifo organizzato ancora contro ADL: alla vigilia di Napoli-Lazio.
Il clima in casa Napoli diventa ancora più surreale tra risultati scarsi, ritiro, conferenze annullate e… proteste Ultras.
In uno striscione congiunto, Curva A e Curva B hanno mostrato tutto il proprio disappunto nei confronti della situazione in casa azzurra in un’annata così importante come quella del centenario del club.
“Abbastanza chiaro questo centenario: il tuo unico obiettivo è il valore monetario”, quanto recita la pezza esposta e firmata ‘Il Tifo Organizzato’.
Clima tutt’altro che disteso alla vigilia di una partita che fondamentale è dir poco per il futuro del Napoli e di questa stagione.