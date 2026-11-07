De Laurentiis rompe il silenzio: “Non esiste nessun caso”, sulla conferenza annullata

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio dopo il caos degli ultimi giorni e la conferenza stampa annullata prima di Napoli-Lazio.

“In casa Napoli non c’è nessun caso”, quanto recita il tweet del presidente del Napoli, intervenuto sullo status della propria squadra e sulla notizia dell’annullamento della conferenza stampa di Allegri prima di Napoli-Lazio.

“Non credo che le conferenze pre-partita servano a qualcosa, quando mi sono accorto che stavamo per farne un’altra ho deciso di bloccarla”.

De Laurentiis ha poi ribadito che la sua squadra è in ritiro, e che tale situazione serve per allontanare qualsiasi tipo di distrazione dalla mente dei propri giocatori.

Boom di interazioni in pochi minuti per tale tweet di ADL, che però, come accade da qualche settimana a questa parte, ha bloccato i commenti evitando risposte da parte di tifosi e appassionati.