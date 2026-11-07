“Il clima è surreale”: le parole spaventano i tifosi, avete sentito?

“Clima surreale in casa Napoli”: ancora news negative per i tifosi azzurri.

Continuano le notizie negative sponda Napoli alla vigilia del match contro la Lazio di Gattuso.

A pronunciarsi è ancora Fabrizio Romano, intervenuto su YouTube in merito alla situazione azzurra nonché sul ritiro e sulla conferenza stampa di oggi annullata da Aurelio De Laurentiis in persona.

“Definirei questo clima quasi surreale: la decisione di annullare la conferenza è di De Laurentiis, Allegri ha accettato ma lui in conferenza ci sarebbe andato”.

Poi, la chiosa sul ritiro, non apprezzato da parecchi giocatori: “Nello spogliatoio del Napoli sono in pochi i calciatori che hanno visto di buon occhio la scelta di andare in ritiro. In tanti avrebbero scelto un’opzione diversa”.