Conferenza stampa Allegri annullata: scelta presa dal presidente De Laurentiis

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente fissata per le ore 15.00, è stata annullata all’ultimo momento. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, la decisione sarebbe partita direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il presidente De Laurentiis ha ritenuto la necessità di tenere un profilo più basso, di concentrarsi sul campo e di evitare le parole in un momento così delicato. Non c’è un silenzio stampa, ma solo una linea dettata dal momento.

Così Modugno ha attribuito la scelta a De Laurentiis, precisando che il ritardo nella comunicazione sarebbe stato causato da intoppi organizzativi e non da una volontà di instaurare un vero silenzio stampa. La misura, stando alla ricostruzione del giornalista, avrebbe carattere temporaneo.