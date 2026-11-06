Napoli in ritiro prima della Lazio: la squadra avrebbe reagito male alla decisione

Il Napoli andrà in ritiro in vista della prossima partita di campionato contro la Lazio, ma la scelta non sarebbe stata accolta positivamente dal gruppo. Secondo quanto riporta Il Mattino, i giocatori avrebbero vissuto la decisione come un peso aggiuntivo dopo un periodo già impegnativo lontano da casa.
Una mazzata per la squadra che l’ha presa malissimo dopo i cinque giorni passati lontano da casa, tra Torino e Oporto dove erano arrivati già lunedì.
Così scrive Il Mattino sulla reazione del gruppo azzurro. I calciatori avevano già trascorso cinque giorni fuori sede tra la trasferta di Torino e quella di Oporto.
Max Allegri avrebbe convocato tutti, infortunati compresi, con l’obiettivo di confrontarsi direttamente con la squadra e provare a ricompattare il gruppo in vista del match contro la Lazio.