De Laurentiis ribadisce la fiducia ad Allegri e Manna: nessuna decisione drastica in vista

Aurelio De Laurentiis avrebbe confermato la propria fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riportato dal Mattino, il presidente del Napoli avrebbe avallato pienamente la scelta di mandare la squadra in ritiro dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto.

Il patron si sarebbe rivolto ad allenatore e ds con una formula diretta:

Fate voi quello che ritenete giusto.

Lo stesso quotidiano precisa che negli ambienti vicini al presidente sarebbero sicuri che De Laurentiis non stia prendendo in considerazione decisioni drastiche, come il licenziamento del tecnico.