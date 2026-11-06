Marcolin: «Il litigio può essere un segnale di speranza, il gruppo è ancora vivo»

Dario Marcolin ha commentato sulle pagine de Il Mattino il litigio avvenuto durante Porto-Napoli, offrendo una lettura inattesa dell’episodio.
Non è stato bellissimo da vedere. Ma non pensiate che queste cose non accadono. Alla Lazio vidi litigare Mancini e Boksic. Diventarono poi grandi amici. Spesso accade proprio così.
Secondo l’ex centrocampista, lo scontro potrebbe paradossalmente rappresentare un segnale positivo per il mister.
Questo litigio può essere un segnale di speranza, però: un pretesto per parlarsi nello spogliatoio. Bisogna guardarsi in faccia per uscirne, Allegri lo sa bene.
Per Marcolin, il fatto che la tensione emerga apertamente indica che il gruppo è ancora vivo.