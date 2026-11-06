Esonero per Allegri? Altroché: “Nessun piano B per il Napoli!”

Napoli-Lazio decisiva per Allegri? “Nessun piano B per il Napoli”.

In caso di sconfitta al Maradona domenica, Max Allegri rischierebbe l’esonero? Sull’argomento è intervenuto Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha ribadito un concetto espresso già negli scorsi giorni: “Il Napoli non ha contattato nessun allenatore”.

Stando all’esperto di mercato, la società non avrebbe ancora un piano B o un nome da inserire in corsa sulla panchina in quanto fiduciosa di poter cambiare la rotta e l’inerzia della stagione sul campo e con l’arrivo di buoni risultati.

Vincere con la Lazio diventa dunque fondamentale, con Romano che non ha escluso un possibile cambio di strategia da parte del Napoli: “In caso di sconfitta domenica è chiaro che qualcosa cambierebbe”.