De Bruyne-Lucca, il litigio finale di Porto-Napoli e il falso fratello su TikTok

Il battibecco tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca negli ultimi minuti di Porto-Napoli ha rapidamente circolato sui social. A tenere viva la discussione ha contribuito un video pubblicato su TikTok da un certo Giovanni Lucca, che ha condiviso un’immagine del momento di tensione tra i due calciatori accompagnandola con la frase «Mai sfidare i fratelli Lucca».

Il Napoli ha però smentito il legame di parentela: in una comunicazione ufficiale il club ha precisato che Giovanni Lucca non è il fratello di Lorenzo. L’unico fratello dell’attaccante azzurro si chiama Riccardo.

In relazione a quanto apparso sui social e su alcune testate online, si precisa che il sig. Giovanni Lucca non è il fratello di Lorenzo Lucca. L’unico fratello dell’attaccante azzurro si chiama Riccardo.

La smentita è arrivata direttamente dalla società, che ha fatto chiarezza sulla questione.