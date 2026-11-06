Di Lorenzo out: lesione all’adduttore sinistro per il capitano del Napoli

Il Napoli perde il suo capitano per alcune settimane.
Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato l’iter riabilitativo.
La comunicazione è arrivata attraverso il report di allenamento del 6 novembre pubblicato dalla SSC Napoli. I tempi di recupero stimati si aggirano intorno alle tre settimane, rendendo improbabile la presenza del terzino già nella prossima gara di campionato, in programma domenica alle 12:30 al Maradona contro la Lazio.