Allegri recupera un giocatore dall’infermeria: è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista di Napoli-Lazio

Mathias Olivera è tornato ad allenarsi con il resto della squadra a due giorni dalla sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica alle 12:30 al Maradona. Il terzino uruguaiano aveva saltato la trasferta di Champions League contro il Porto a causa di un infortunio.

Secondo il report ufficiale del 6 novembre pubblicato dalla SSC Napoli, la seduta pomeridiana al Training Center ha previsto attivazione fisica, esercitazioni in fase di possesso e una partitina finale.

Sul fronte infortuni, Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il capitano azzurro ha già avviato l’iter riabilitativo.

Insieme a Di Lorenzo, risultano indisponibili anche Favasuli e Spinazzola, lasciando Olivera come unico terzino a disposizione di Allegri per la gara contro la Lazio.