McTominay spaventa i tifosi del Napoli: “Vuole delle risposte”, permanenza non più certa?

“McTominay vuole delle risposte”: il futuro dello scozzese è sempre più incerto.

Si complicano i piani per il rinnovo di Scott McTominay? Lo scozzese è risultato essere uno degli azzurri più arrabbiati dopo il 4-1 subito ad Oporto, e sulla sua situazione è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

“Lui è innamorato di Napoli, ma ora certe cose sono cambiate rispetto a settembre/ottobre”, le parole di Romano su YouTube, in riferimento agli scorsi mesi in cui sembrava essersi vicino ad un accordo con la società per un rinnovo contrattuale.

“Ora cerca risposte, vuole capire come il Napoli supererà questo momento di difficoltà e farà delle riflessioni”.