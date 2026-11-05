Caos in casa Napoli: LA LITE DE BRUYNE-LUCCA APRE LO SCENARIO CESSIONI?.

Duro e pesante il recap di Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube in merito alla situazione in casa Napoli: l’esperto di mercato ha infatti riportato di come la società azzurra abbia già deciso di intervenire a gennaio per cambiare qualcosa grazie al mercato, ma le scene viste ad Oporto potrebbero cambiare le strategie del club.

“Scene come quelle di De Bruyne a Lucca porteranno sicuramente a delle conseguenze, quindi non meravigliamoci se le strategie del Napoli andranno a cambiare magari con delle operazioni in uscita”.

Lo stesso Romano ha poi parlato di un Anguissa valigie alla mano e per cui un addio a parametro zero in estate diventa ogni giorno sempre più probabile, con il Napoli chiamato ora a risolvere tale situazione. Poi, l’aggiunta su Scott McTominay.

“Lo scozzese è innamorato di Napoli, tra settembre e ottobre si era vicini all’accordo per il rinnovo. Ora sia Scott che chi gli sta vicino vuole vederci però chiaro sul futuro e su come il Napoli intende uscire da questa situazione”.