McTominay: “Concediamo troppi gol, è una situazione troppo difficile”

Gli infortuni cominciano a pesare e la situazione è sempre più difficile in casa Napoli: le parole di Scott McTominay.

Scott McTominay, intervenuto a Prime Video al termine della sconfitta contro il Porto, ha ribadito tutta la sua rabbia per l’ennesimo ko stagionale:

“Ogni calciatore oggi deve andare a casa, sedersi e chiedere cosa può fare domani. Gli infortuni sono troppi, è una situazione troppo difficile. Concediamo troppi gol, questa è la storia. Gli infortuni in questo momento sono troppi, capitano nel calcio ma ne abbiamo davvero troppi. Sono molto arrabbiato, non riesco a spiegarlo a parole. L’unica cosa che possiamo fare è andare avanti adesso”.