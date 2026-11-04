Allegri dopo la sconfitta contro il Porto: “Sono deluso, è un brutto momento”

Brutta sconfitta del Napoli in Champions: le parole di Allegri.

Le parole di Allegri a Prime Video

Il tecnico, nel post-partita a Prime Video, ha dichiarato:

“Sono i dettagli che fanno la differenza, come nel secondo tempo. Ci sono state partite in cui mi potevo arrabbiare di più di questa sera. Sono deluso perché è un brutto momento, stasera ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, per dedizione, voglia. Non era facile giocare qui, per 70 minuti hanno gestito”.

Poi ancora:

“Le certezze sono che la squadra ha fatto una buona partita, fisicamente e tecnicamente. Al 70′ non potevo fare cambi. Abbiamo fatto 70 minuti a campo aperto e la stanchezza entra in gioco. Abbiamo 3 giorni per preparare la partita con la Lazio, abbiamo la sosta e dopo la sosta recuperiamo gli infortunati. Stasera la squadra ha fatto una buona partita”.

E infine:

“Domani rientriamo, faremo allenamento e decideremo, indipendentemente dal ritiro o no domenica è una partita difficile. Nel calcio queste cose ci sono. La prestazione di stasera è stata meglio di quella di domenica”.