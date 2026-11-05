È in momenti come questi che manca (anche) una figura come Lele Oriali.
In un momento bollente e ad alta tensione come quello che sta vivendo il Napoli, ultimo ma solo in ordine di tempo il caos post Porto, che si sente l’assenza di figure di spessore che sappiano riportare la calma in un ambiente poco sereno.
Un post partita come quello di Oporto, con giocatori che vanno contro altri giocatori, allenatore contraddetto e battibecchi in campo davanti alle telecamere, dovrebbe essere gestito in una maniera totalmente diversa.
In un Napoli che viene definito “uguale all’anno scorso”, manca proprio una figura come Lele Oriali: una figura tecnica all’interno dello spogliatoio che faceva da cuscinetto.
In quello che sarà il nuovo Napoli si auspica che possa esserci spazio anche per il nuovo Lele Oriali, una figura assolutamente indispensabile per gestire lo spogliatoio in maniera forte e decisa.