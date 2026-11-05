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“Dobbiamo dare tutto per la nostra gente”: l’azzurro suona la carica verso Napoli-Lazio, le parole

"Dobbiamo dare tutto per la nostra gente": l'azzurro suona la carica verso Napoli-Lazio, le parole

Il difensore del Napoli Rafa Marin ha parlato sui social in vista della sfida contro la Lazio, usando toni decisi e richiamando la squadra a un senso di responsabilità collettiva.

Domenica ci aspetta una finale. Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti.

Così il difensore spagnolo, che ha poi aggiunto:

Non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti. Dobbiamo dare tutto per la nostra gente.

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