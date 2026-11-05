“Dobbiamo dare tutto per la nostra gente”: l’azzurro suona la carica verso Napoli-Lazio, le parole

Il difensore del Napoli Rafa Marin ha parlato sui social in vista della sfida contro la Lazio, usando toni decisi e richiamando la squadra a un senso di responsabilità collettiva.

Domenica ci aspetta una finale. Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti.