Convocazioni Italia: la decisione di Mancini su Vergara, Di Lorenzo, Politano e Meret

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della Nazionale italiana previsti durante la prossima sosta. Tra i tesserati della SSC Napoli, figura un solo nome: Antonio Vergara, chiamato dal commissario tecnico per i prossimi appuntamenti azzurri.
Assenti invece Giovanni Di Lorenzo, out per infortunio, e Matteo Politano e Alex Meret, esclusi per scelta tecnica del CT.
Di seguito, l’elenco di tutti i convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese)