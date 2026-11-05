De Laurentiis ha deciso: “IL NAPOLI VA IN RITIRO!”, le ultime dopo Oporto

Decisione presa: IL NAPOLI VA IN RITIRO DOPO LA SCONFITTA DI OPORTO.
La scelta che sembrava essere nell’aria dovrebbe essere confermata, con e riportato dalle redazioni di ‘Canale 8’ e ‘Il Mattino’: “HA DECISO DE LAURENTIIS IN PERSONA”.
Dalla sera di venerdì 6 novembre fino al calcio d’inizio di Napoli-Lazio: la squadra sarà in ritiro presso l’Hotel ‘Degli Dei’ di Pozzuoli, con l’annuncio ufficiale atteso a breve.
A pesare sulla decisione, i risultati negativi delle ultime uscite, con tale scelta che dovrebbe però essere antecedente ad Oporto e dunque non frutto esclusivamente del 4-1 incassato in Portogallo.