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De Laurentiis ha deciso: “IL NAPOLI VA IN RITIRO!”, le ultime dopo Oporto

De Laurentiis ha deciso: "IL NAPOLI VA IN RITIRO!", le ultime dopo Oporto

Decisione presa: IL NAPOLI VA IN RITIRO DOPO LA SCONFITTA DI OPORTO.

La scelta che sembrava essere nell’aria dovrebbe essere confermata, con e riportato dalle redazioni di ‘Canale 8’ e ‘Il Mattino’: “HA DECISO DE LAURENTIIS IN PERSONA”.

[[La squadra sarà in ritiro dalla sera di]][[venerdì 6 novembre presso l'Hotel]][['Degli Dei' di Pozzuoli]]: il ritiro dureràpoi fino al match contro la Lazio

Dalla sera di venerdì 6 novembre fino al calcio d’inizio di Napoli-Lazio: la squadra sarà in ritiro presso l’Hotel ‘Degli Dei’ di Pozzuoli, con l’annuncio ufficiale atteso a breve.

A pesare sulla decisione, i risultati negativi delle ultime uscite, con tale scelta che dovrebbe però essere antecedente ad Oporto e dunque non frutto esclusivamente del 4-1 incassato in Portogallo.

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