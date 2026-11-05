Il Napoli crolla: “NON SI ESCLUDONO DECISIONI FORTI”, cosa succede dopo Oporto?

“POSSIBILI DECISIONI FORTI”: il quotidiano tuona dopo il 4-1 incassato in Champions.

Questo quanto titola il ‘Corriere dello Sport’ all’indomani di Porto-Napoli, forse la peggior prestazione degli azzurri da tempo a questa parte.

L’ennesima sconfitta europea potrebbe portare la società ad imbracciare la via delle decisioni forti: stando al quotidiano, si valuta ora il ritiro in vista della Lazio, ultima sfida prima della sosta per le Nazionali.

Intanto, alcuni piani in casa Napoli sarebbero cambiati: gli azzurri avrebbero dovuto svolgere un allenamento ad Oporto prima di rientrare a casa, ma dopo la sconfitta il rientro è stato anticipato alla mattina.