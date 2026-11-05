Conceiçao rifiuta il Fenerbahce: aperto alla panchina del Napoli

Sergio Conceiçao avrebbe declinato la proposta del Fenerbahce per tenere aperta la possibilità di sedersi sulla panchina del Napoli. È quanto riferisce SpazioNapoli, precisando che al momento non ci sono stati contatti diretti tra le parti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione, il tecnico portoghese ex Milan sarebbe disposto ad accettare la destinazione azzurra e potrebbe subentrare ad Allegri subito dopo la partita con la Lazio, sfruttando poi la sosta per lavorare con la squadra nelle prime due settimane.