Politano dopo Porto-Napoli: «Sono abbastanza incazzato, chiedo scusa ai tifosi»

Matteo Politano non ha nascosto la delusione al termine della pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto, intervenendo ai microfoni di Prime Video con parole dure nei confronti della prestazione della squadra.
Sul 2-1 ci siamo sciolti e questo è il risultato. Bisogna fare anche i fatti in campo e oggi di fatti ne abbiamo fatti pochi. C’è solo da stare zitti.
L’attaccante del Napoli ha poi sottolineato la differenza tra un risultato comunque negativo e il passivo finale.
Dobbiamo capire che perdere 2-1 è un conto, perdere 4-1 è un altro. Bisogna farsi un esame di coscienza tutti quanti.
Sono abbastanza incazzato, c’è dispiacere, chiedo scusa ai tifosi e a tutte le persone a casa.