Politano dopo Porto-Napoli: «Sono abbastanza incazzato, chiedo scusa ai tifosi»

Matteo Politano non ha nascosto la delusione al termine della pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto, intervenendo ai microfoni di Prime Video con parole dure nei confronti della prestazione della squadra.

Sul 2-1 ci siamo sciolti e questo è il risultato. Bisogna fare anche i fatti in campo e oggi di fatti ne abbiamo fatti pochi. C’è solo da stare zitti.