Manna sulla situazione infortuni del Napoli: «Non è un alibi, a gennaio ci faremo trovare pronti»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha fatto il punto sugli infortuni che stanno colpendo la rosa azzurra intervenendo ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Porto-Napoli.

Il dirigente ha riconosciuto la complessità della situazione, escludendo però che possa essere usata come giustificazione:

Abbiamo avuto qualche defezione dovuta ad infortuni traumatici. Ci sono alcuni giocatori che si stanno riprendendo da situazioni pregresse.

Manna ha poi citato il caso specifico di Badiashile come esempio di rischio calcolato:

Badiashile aveva uno storico di infortuni e ci siamo presi un rischio. Quando hai 12 calciatori infortunati è una somma di componenti tra sfortuna, storico di infortuni ed altre cause.

Sul mercato di gennaio, il direttore sportivo ha anticipato che il club si farà trovare pronto per intervenire sulla rosa, pur sottolineando che la sessione invernale è ancora lontana.