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Politano a Sky Sport: «Una squadra come il Napoli non può essere messa così»

Politano a Sky Sport: «Una squadra come il Napoli non può essere messa così»

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport lanciando un messaggio chiaro sulla situazione del Napoli, puntando il dito sull’atteggiamento come elemento decisivo.

L’atteggiamento è alla base. Servirà tirar fuori qualcosa in più: una squadra come il Napoli non può essere messa così in Serie A e in Champions.

L’attaccante azzurro ha sottolineato come il problema non riguardi la guida tecnica: secondo Politano, chiunque sieda in panchina non può fare la differenza se manca la mentalità giusta da parte del gruppo.

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