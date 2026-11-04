Giovane pronto ad incidere: «Mentalmente sto bene, so di dover essere pronto»

Giovane Santana ha parlato a poche ore dalla partita di Champions League contro il Porto, mostrando serenità rispetto al proprio ruolo nella squadra. L’attaccante del Napoli ha dichiarato di non avvertire il peso della partenza dalla panchina, considerando già un privilegio scendere in campo nella competizione europea.

Per me non cambia niente partire dalla panchina, è già molto importante giocare in Champions.

Giovane ha poi aggiunto una valutazione sulla sfida imminente, sottolineando la propria preparazione mentale.

Mentalmente sto bene, è una partita difficile e so di dover essere pronto.