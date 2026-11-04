Allegri prima di Porto-Napoli: «Difficoltà oggettive, ma non devono essere alibi»

Massimiliano Allegri ha parlato del momento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto, riconoscendo le difficoltà del periodo ma escludendo ogni giustificazione.

Nel calcio succedono questi periodi dove le cose non vanno bene. Questi periodi vanno affrontati con serenità e consapevolezza che si può fare di più. Ora abbiamo altre due partite, poi dopo la sosta recupereremo un po’ di giocatori.

L’allenatore ha sottolineato come la squadra abbia alternato risultati sia in campionato sia in Champions League, individuando nella continuità di rendimento il nodo da sciogliere.

Nel calcio quando dai qualcosina in meno, vieni sempre punito. In campionato e Champions abbiamo avuto alternanza di risultati.

Allegri ha poi indicato la priorità tattica e gestionale del momento: far coesistere il risultato con la condizione fisica dei giocatori, senza però nascondersi dietro le difficoltà.