Di Lorenzo, Il Mattino svela i tempi di recupero: i dettagli

Giovanni Di Lorenzo non sarà disponibile per la partita di questa sera contro il Porto e, secondo quanto riportato da Il Mattino, il suo stop si prolungherà per circa due settimane.

Il capitano del Napoli ha accusato un problema all’adduttore. I tempi di recupero stimati dal quotidiano lo escludono non solo dalla gara europea odierna, ma anche dalla prossima convocazione del CT Roberto Mancini: la sosta di novembre prenderà il via già dalla settimana prossima, e Di Lorenzo non sarà in grado di raggiungerla. Il terzino azzurro dovrebbe tornare a disposizione soltanto al rientro dalla sosta.