Nuovo Palazzetto? Napoli sogna in grande: LE PAROLE ARRIVANO DIRETTAMENTE DALL’NBA!

NUOVO PALAZZETTO e novità importanti PER NAPOLI? LE PAROLE ARRIVANO DIRETTAMENTE DALL’NBA.

Il Campione NBA in carica Josh Hart, fresco di anello vinto lo scorso anno con i New York Knicks, è diventato con il passare delle settimane una delle figure più discusse all’ombra del Vesuvio.

Il motivo? Continui like, commenti ed interazioni social con il Napoli Basket, con le voci che parlando di un coinvolgimento di Hart nella società e nel fondo del Presidente Matt Rizzetta.

A confermare in parte tale visione, lo stesso Hart, intervistato da VSport prima del match tra New York Knicks e Brooklyn Nets: “Non volevo parlarne, ma quest’estate mi sono impegnato. Lascerò che sia Matt a rivelare tutto a tempo debito”.

Lo stesso Hart ha poi parlato di novità importanti in arrivo, tra cui la crescita della squadra e il NUOVO PALAZZETTO: NAPOLI SOGNA IN GRANDE.