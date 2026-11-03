Melnyk titolare in Porto-Napoli? Il falso mito sul giovane azzurro: il regolamento parla chiaro!

Melnyk in campo durante Porto-Napoli? L’emergenza azzurra cresce, ma il regolamento DICE DI NO

Gli azzurri affronteranno il proprio quarto match di Champions League senza terzini e con appena tre difensori: tutti infortunati o fuori lista, con stampa e tifosi che hanno chiesto a gran voce il nome di Melnyk.

Il terzino classe 2008 è uno dei nomi già convocati da Allegri per la sfida delll’Allianz Stadium contro la Juventus, ma la sua chiamata in Portogallo è impossibile a causa del REGOLAMENTO UEFA.

Questo dice infatti che un club può sì convocare dei calciatori provenienti dalla propria Primavera e appartenenti alla cosiddetta ‘Lista B’, ma a tale lista possono essere aggiunti soltanto i giovani di “formazione” in quel club.

Tradotto, per essere convocato in Champions League tramite ‘Lista B’, un giovane deve aver passato almeno due anni nel settore giovanile del club: Melnyk, arrivato nell’agosto del 2025, è a Napoli solo da un anno e tre mesi, con lo stessa motivazione che escluderà dai convocati anche Barido e Pereyra.

Impossibile, inoltre, anche l’inserimento di uno tra questi in ‘Lista A’, dato che l’unico cambio consentito da regolamento UEFA è già stato sfruttato per inserire in lista Giovane al posto di Favasuli: possibile invece la convocazione in ‘lista B’ per Pugliese (POR), Lieto (DC), Chiummariello (CC), Favicchio (AS) ed Esposito (AD), out dalla lista dei convocati di Nocerino per Porto-Napoli di Youth League.