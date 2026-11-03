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Niente terzini, ALLEGRI HA LA SOLUZIONE: come giocherà il Napoli ad Oporto?

Niente terzini, ALLEGRI HA LA SOLUZIONE: come giocherà il Napoli ad Oporto?

Napoli in emergenza totale: ALLEGRI TROVA LA SOLUZIONE PER OPORTO?

Zero terzini, tre centrali di numero e Marianucci fuori lista: questo lo scenario in cui gli azzurri affronteranno il Porto di Farioli nella quarta gara della league Phase di Champions League.

probabile formazione:porto-napoli

Allegri cerca soluzioni e, stando al ‘Corriere dello Sport’, l’idea del tecnico sarebbe un 3-5-2: mediana composta dal trio McTominay-Gilmour-Anguissa con Politano e Lang a tutta fascia. In avanti, ballottaggio tra Lucca e Giovane per un un posto al fianco di Hojlund (qualora dovesse smaltire la febbre).

Ancora in dubbio, invece, la presenza di De Bruyne: dolorante alla caviglia, potrebbe partire dalla panchina, assieme a Vergara, uno tra Giovane e Lucca e i probabili convocati dalla Primavera.

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