Niente terzini, ALLEGRI HA LA SOLUZIONE: come giocherà il Napoli ad Oporto?

Napoli in emergenza totale: ALLEGRI TROVA LA SOLUZIONE PER OPORTO?

Zero terzini, tre centrali di numero e Marianucci fuori lista: questo lo scenario in cui gli azzurri affronteranno il Porto di Farioli nella quarta gara della league Phase di Champions League.

Allegri cerca soluzioni e, stando al ‘Corriere dello Sport’, l’idea del tecnico sarebbe un 3-5-2: mediana composta dal trio McTominay-Gilmour-Anguissa con Politano e Lang a tutta fascia. In avanti, ballottaggio tra Lucca e Giovane per un un posto al fianco di Hojlund (qualora dovesse smaltire la febbre).

Ancora in dubbio, invece, la presenza di De Bruyne: dolorante alla caviglia, potrebbe partire dalla panchina, assieme a Vergara, uno tra Giovane e Lucca e i probabili convocati dalla Primavera.