Napoli multato di 5.000 euro dal giudice sportivo dopo Juve-Napoli

Il giudice sportivo ha inflitto al Napoli un’ammenda di 5.000 euro a seguito di quanto accaduto al termine della partita contro la Juventus.
La sanzione riguarda il comportamento di una parte della tifoseria azzurra: a gara conclusa, un gruppo ristretto di sostenitori partenopei ha intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere uno sparuto gruppo di sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei tifosi della Società avversari.
Così recita il dispositivo del giudice sportivo.