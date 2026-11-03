Ad un passo dal Napoli, ora avversari in maglia Porto: ricordate i due vecchi amori di De Laurentiis?

Porto-Napoli, ultimatum e non solo: DE LAURENTIIS RITROVA DUE VECCHI AMORI DEL PASSATO.
La sfida del Do Dragao vedrà gli azzurri fronteggiare due conoscenze del passato, a cui il Presidente ADL fece la corte prima del definitivo nulla di fatto.
Tra questi, ovviamente, Gabri Veiga, ad oggi arma in più del Porto con 6 gol e 4 assist in 14 presenze: lo spagnolo si è accasato proprio in Portogallo dopo l’esperienza in Arabia, scelta proprio a discapito del Napoli nel 2023 quando tutto sembrava chiuso per un suo arrivo in azzurro al posto di Zielinski.
Sulla panchina avversaria siederà quindi Francesco Farioli, alla sua seconda stagione con il Porto dopo aver allenato in Turchia, poi a Nizza e infine ad Amsterdam sponda Ajax.
Tra queste esperienze, ha rischiato però di esserci anche il Napoli: nell’estate post decimo post, Farioli era infatti uno dei nomi più attenzionati da De Laurentiis nonostante la poca esperienza. Il Presidente ci vide lungo, ma poi optò per la scelta Antonio Conte.