“Allegri furioso con la squadra”, interviene anche ADL: dopo Juventus-Napoli

TENSIONE DOPO JUVENTUS-NAPOLI: arriva la sfuriata di mister Allegri

Lo riporta ‘Il Mattino’: duro confronto tra Allegri e la squadra dopo la sconfitta di Torino, con il tecnico furioso con gli azzurri per la debacle e per l’atteggiamento avuto dalla squadra nel secondo tempo.

A dare manforte alla sfuriata di Allegri, poi, anche Aurelio De Laurentiis, intervenuto telefonicamente.

Il Presidente si è detto perplesso dai risultati ottenuti fin qui e dal numero elevato di infortuni, fattore ancora una volta penalizzante per gli azzurri.