Marianucci non può essere inserito in Lista UEFA: Napoli a Porto con tre difensori, è emergenza totale

Il Napoli si presenta alla sfida di Champions League contro il Porto in condizioni di emergenza profonda: oltre dieci giocatori risultano indisponibili per infortunio, e a questa lista si aggiunge Luca Marianucci, escluso dalla Lista UEFA.

Il difensore classe 2004 è tra i pochi elementi del reparto arretrato attualmente integri, ma il regolamento UEFA impedisce al club di inserirlo nella Lista A. La norma prevede che, durante la fase campionato fino alla sesta giornata inclusa, sia possibile sostituire temporaneamente al massimo un giocatore di movimento registrandone uno nuovo. Il Napoli ha già utilizzato questa facoltà, sostituendo l’infortunato Favasuli con Giovane: non è quindi possibile procedere a un ulteriore cambio.

La conseguenza diretta è che Allegri potrà contare soltanto su Beukema, Rrahmani e Rafa Marin come difensori per la partita di mercoledì, senza alcun terzino di ruolo a disposizione.