Napoli verso il Porto: Di Lorenzo e Olivera out, dubbi su Hojlund e Milinkovic-Savic

Il Napoli si avvicina alla trasferta di Champions League contro il Porto con un’emergenza difensiva e di centrocampo. Il club ha aggiornato in merito alle condizioni degli infortunati in una nota ufficiale.

Napoli, le ultime sugli infortunati

Giovanni Di Lorenzo e Mathías Olivera sono già rientrati a Napoli per sottoporsi agli esami medici del caso: entrambi salteranno con certezza la gara in Portogallo, mentre le loro condizioni saranno da valutare in vista del successivo impegno contro la Lazio.

Situazione ancora incerta per Rasmus Hojlund e Sergej Milinkovic-Savic, che hanno svolto un allenamento differenziato. I due proveranno a recuperare in tempo per la partita di Champions League, ma la loro presenza resta in dubbio. Sul fronte Kevin De Bruyne, il club non ha diffuso aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del centrocampista belga. Stando a quanto trapela, De Bruyne dovrebbe riuscire a scendere in campo contro il Porto.