Di Lorenzo su Spalletti: «Con lui due anni incredibili, ho un ricordo piacevole»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato del suo rapporto con Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN, ricordando il periodo trascorso insieme al Napoli.
Con il mister mi lega un rapporto importante, abbiamo vissuto due anni incredibili con la vittoria dello scudetto a Napoli. Ricordo con piacere i due anni sotto la sua guida. È sempre bello rivederlo.
Il capitano del Napoli ha così sintetizzato il legame con l’allenatore, citando esplicitamente la conquista dello scudetto come momento centrale di quel biennio.