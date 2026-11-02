Juve-Napoli, Landucci: «Siamo scappati troppo indietro, così li fai tirare»

In entrambe le reti segnate dalla Juventus, la difesa del Napoli è rimasta schiacciata in area di rigore senza compiere l’uscita che avrebbe potuto impedire la conclusione. Il problema ha riguardato sia il gol di Alajbegovic sia quello di Boga, con il blocco difensivo azzurro che non ha accorciato, lasciando spazio al tiro dalla distanza.

A fine partita, il vice di Allegri Marco Landucci ha chiarito a DAZN che le indicazioni dello staff erano opposte a quanto accaduto in campo: la richiesta era di uscire per non concedere il tiro.

Noi diciamo di non farli tirare, hanno trovato un gran gol, ma se li facciamo tirare li puoi prendere. Siamo scappati troppo indietro lì, ma è questa la differenza tra prendere gol e non prenderlo. Se esci bene non prendi gol.

Così Landucci ha sintetizzato le due situazioni, sottolineando come la scelta difensiva di arretrare abbia di fatto esaltato le qualità balistiche dei due esterni bianconeri.