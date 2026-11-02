Giuffredi difende Allegri: “Non ha responsabilità”

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Politano e Di Lorenzo, prende le difese di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta del Napoli, sostenendo che l’allenatore non abbia responsabilità dirette sul momento della squadra.

Secondo l’agente, la prestazione non è stata così negativa come il risultato lascia intendere.

Ieri il Napoli non è stato disastroso. Si guarda il risultato, ma non ricordo parate di Meret. Senza i due infortuni voglio vedere come finiva. Avrei da ridire anche sull’arbitraggio: Koopmeiners e Lucumì meritavano il rosso.

Giuffredi ha poi allargato il ragionamento al mercato estivo e alla gestione della rosa.

Sul mercato il Napoli non poteva fare altro, un club non si può portare al fallimento per comprare giocatori. Allegri ha accettato la situazione pur sapendo che non poteva avere rinforzi. Poi è normale che gli infortuni stiano avendo un ruolo chiave.

L’agente ha difeso anche il direttore sportivo Giovanni Manna, rivendicando alcune scelte di mercato spesso oscurate dai risultati negativi.