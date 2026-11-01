Matt Rizzetta svela l’offerta per il Napoli: “Tra 1 e 1,3 miliardi”

Matt Rizzetta si dice pronto a trattare per il Napoli: il gruppo parla di un’offerta da 1-1,3 miliardi, ma la decisione resta a De Laurentiis.

Rizzetta guida il fondo Underdog Global Partners ed è presidente di Napoli Basketball. Nell’intervista a Tuttomercatoweb descrive una visione polisportiva che unisce più realtà cittadine sotto un unico marchio:

Sul calcio il quadro è più netto. Rizzetta definisce il Calcio Napoli un’aggiunta importante, ma ricorda che è una società privata guidata dal presidente De Laurentiis:

“Ovviamente essendo il patrimonio sportivo più grande del popolo napoletano, il Calcio Napoli sarebbe un’aggiunta importante nella nostra visione, ma rimane comunque una società privata guidata dal Presidente De Laurentiis. Lui ha fatto un capolavoro e non ha nessun obbligo né bisogno di vendere, ma se dovesse voler cedere a condizioni reciprocamente eque noi saremo pronti”.

Rizzetta afferma di avere una partecipazione economica personale importante, ma sostiene che l’operazione sarebbe finanziata principalmente con fondi statunitensi, chiarendo anche le cifre dell’eventuale operazione:

“Nonostante una partecipazione economica personale importante dal sottoscritto questa sarebbe una operazione finanziata principalmente in partnership con vari fondi USA importanti che vogliono affiancarmi come presidente. Hanno messo a disposizione risorse e capitale importante per costruire un progetto ambizioso che prevedrà investimenti sportivi, sociali e infrastrutturali mirati ad elevare Napoli come leader nell’ambito sportivo mondiale. In questo momento fra il nostro gruppo e i nostri finanziatori siamo più o meno s un’offerta tra 1 e 1,3 miliardi di euro”.