Juventus e Napoli, da avversari a partner: affari incrociati nel mercato di gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, tra Juventus e Napoli potrebbero aprirsi due trattative parallele nella sessione di mercato di gennaio: i bianconeri avrebbero messo nel mirino il centrocampista camerunense Frank Anguissa, mentre gli azzurri seguirebbero con interesse il difensore centrale Federico Gatti.

Anguissa e Gatti: destini incrociati sul mercato

Sul fronte Anguissa, la cessione a gennaio appare complicata: il Napoli difficilmente si priverà del giocatore a metà stagione, a meno di un’offerta economicamente rilevante. A rendere la situazione più aperta sarebbe però la complessità della sua situazione contrattuale, che potrebbe influire sulle valutazioni del club partenopeo.

Per quanto riguarda Gatti, l’interesse del Napoli non sarebbe una novità: secondo Tuttomercatoweb, gli azzurri avevano già seguito il difensore bianconero in estate e potrebbero tornare alla carica nel mercato invernale per rinforzare il reparto arretrato.