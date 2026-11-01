De Bruyne poteva andare alla Juventus: svelato l’intreccio con il Napoli

De Bruyne e la Juventus: secondo Il Mattino il club bianconero voleva il belga, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha anticipato la mossa nell’estate 2025.

De Bruyne e la Juventus: il retroscena

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, la Juventus voleva Kevin De Bruyne prima che arrivasse a vestire la maglia del Napoli. Fu proprio il club bianconero, infatti, il primo a muoversi per l’acquisto del belga, ma non se ne fece poi nulla. Il blitz di Giovanni Manna cambiò le carte in tavola e riuscì ad anticipare la concorrenza juventina e far diventare realtà un acquisto che sembrava impossibile.

Il rendimento del belga, acquistato dal Napoli nell’estate 2025, non è sempre stato al top per via di un grave infortunio. Nelle ultime gare, con Allegri che lo ha spostato nel ruolo di vertice basso, De Bruyne sembra tornato ai livelli dei suoi anni al Manchester City. Stasera, una sfida speciale per lui contro una squadra che poteva essere parte del suo futuro e, invece, diventa una rivale da battere.