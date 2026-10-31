Mercato Napoli, Manna non perde tempo: blindato il super talento del club

Il Napoli vuole bilndare Claudio Lieto, uno dei suoi pià grandi talenti: secondo Nicolò Schira il club lavora per blindarlo fino al 2031 e il centrale classe 2008 andrà in panchina contro la Juve.

Claudio Lieto-Napoli: trattativa aperta con l’agente per il rinnovo

Secondo quanto scrive Nicolò Schira su X, le negoziazioni sono in corso con l’agente Raffaele Petrellese, della Gladium Football Management. Lieto è stato convocato da Allegri in prima squadra e sarà in panchina nella sfida contro la Juve. Si tratta di un difensore centrale classe 20008, in cui il club crede molto. Il Napoli, così, dimostra di non voler allentare l’attenzione sul proprio settore giovanile.