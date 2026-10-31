Primo Juve-Napoli per KDB, il belga ha il dente avvelenato contro i bianconeri: svelato il motivo!

La sfida di domani sera rappresenterà il primo confronto diretto tra Kevin De Bruyne e la Juventus con la maglia del Napoli. Il centrocampista belga porta con sé un conto in sospeso con i bianconeri, alimentato da un bilancio negativo maturato nella sua esperienza al Manchester City.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, nei tre precedenti disputati contro la Juventus con la maglia del City, De Bruyne non è mai riuscito a ottenere una vittoria. Un dato che aggiunge ulteriore peso alla partita di domani.

A complicare il rapporto tra il belga e questa sfida c’è anche il fatto che nella scorsa stagione saltò entrambi i confronti tra Napoli e Juventus a causa di un infortunio. Domani avrà dunque l’occasione di giocare per la prima volta questa partita in azzurro, con la possibilità di invertire una tendenza negativa che lo accompagna da tempo.