David Neres punta al rientro a sorpresa: quando potrebbe tornare disponibile

Il ritorno in campo di David Neres potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo il Corriere dello Sport, il brasiliano del Napoli proverà a essere disponibile per la sfida contro la Lazio, in programma domenica 8 novembre allo stadio Diego Armando Maradona, anticipando così il rientro rispetto alla sosta.
L’esterno aveva riportato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra nell’incontro contro il Frosinone. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento, al punto da rendere plausibile una convocazione per il big match contro i biancocelesti.