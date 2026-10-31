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“Ci ha dato tanto, sarà emozionante”: Di Lorenzo non dimentica Spalletti

"Ci ha dato tanto, sarà emozionante": Di Lorenzo non dimentica Spalletti

Giovanni Di Lorenzo omaggia Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Napoli

“Ci ha dato tanto, sarà un’emozione grande”: così il capitano del Napoli su Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata a DAZN. Di Lorenzo ha infatti ringraziato l’attuale tecnico della Juventus per quanto fatti sulla panchina azzurra nei suoi due anni all’ombra del Vesuvio, culminati con la vittoria dello Scudetto.

giovanni di lorenzo a dazn

Poi, il pensiero su Juventus-Napoli, sulla partita dello Stadium e su una sfida che sarà fondamentale non solo a causa della storica rivalità tra i due club.

giovanni di lorenzo a dazn

“Non ci piace questa classifica”, quanto aggiunto da Di Lorenzo sulla voglia di vincere l’incontro di Torino.

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