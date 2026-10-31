“Ci ha dato tanto, sarà emozionante”: Di Lorenzo non dimentica Spalletti

Giovanni Di Lorenzo omaggia Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Napoli

“Ci ha dato tanto, sarà un’emozione grande”: così il capitano del Napoli su Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata a DAZN. Di Lorenzo ha infatti ringraziato l’attuale tecnico della Juventus per quanto fatti sulla panchina azzurra nei suoi due anni all’ombra del Vesuvio, culminati con la vittoria dello Scudetto.

Poi, il pensiero su Juventus-Napoli, sulla partita dello Stadium e su una sfida che sarà fondamentale non solo a causa della storica rivalità tra i due club.

“Non ci piace questa classifica”, quanto aggiunto da Di Lorenzo sulla voglia di vincere l’incontro di Torino.